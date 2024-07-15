星展銀：不管美總統誰當選 選後股市9成機率上漲

星展銀行（台灣）今舉行第3季投資暨經濟展望會。左為財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉，右為資深經濟學家馬鐵英。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統候選人川普上週末在選舉活動時遭槍擊，對於美國總統大選對金融市場的影響，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分析，根據歷史數據來看，「不管是哪一位老先生當選，美股選後10次有9次上漲。」

陳昱嘉整理過去10次美國總統大選，結果發現，美股在選前90天上漲機率約60%，選後90天上漲機率更達90%。此外，陳昱嘉指出，回到基本面，下半年對科技業來說是旺季，因此有機會繼續支撐美股，尤其是科技股的表現。

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不過，星展集團資深經濟學家馬鐵英提醒，如果川普當選，台灣有兩大需要留意的風險。

首先，川普政策要點包括實施關稅，馬鐵英分析，不管是調降國內的所得稅或是調升美國的進口關稅，兩者共同點都會帶來通貨膨漲，進而影響目前市場對美國聯準會下半年將降息的期望，讓美國在2025年和之後的貨幣政策更具挑戰。

此外，馬鐵英指出，在川普上次2016年到2019年的總統任期，當時中美貿易戰讓中國的台商增加對台灣的投資；也讓美國一些企業把訂單從中國轉到台灣，對台灣經濟產生正面效果。

不過，如果這次川普當選，實施「普遍性關稅」或「全面關稅」，可能影響台灣在內的供應鏈，亞洲的出口可能在2025年開始出現壓力。

但馬鐵英說，如果上述的情況沒有發生，回歸基本面，台灣科技週期正在復甦中，且復甦的時間可望延續到2024年底，甚至是2025年，對市場來說是一大利多。

馬鐵英預測2024年台灣GDP為4.2%，比4月初預測的3.5%上調0.7個百分點，對2024年CPI預測則維持為2.2%。

陳昱嘉表示，展望第三季金融市場表現，星展銀行相對看淡股市，更看好固定收益與另類投資，同時也看好具備長期成長題材的優質股。他建議投資人可將資金配置於股票、債券和另類資產的均衡投資組合。

在類股選擇的部分，陳昱嘉說，持續看好科技類股，且預期漲勢可望擴大至金融、能源、醫療保健類股，新興市場也將受惠。

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