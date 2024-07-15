日月光攜手銘傳大學、師大附中 培育青少年永續創新

日月光投控與旗下日月光環保永續基金會、師大附中共同舉辦「2024日月光青少年永續創新競賽營」。（日月光提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光投控（3711）與旗下日月光環保永續基金會、師大附中共同舉辦「2024日月光青少年永續創新競賽營」，向下扎根，共同培養青少年永續意識。

日月光表示，秉持低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創四大方向目標，公司長久以來，積極投入永續環保活動．落實對社會的承諾，持續推動CSR相關工作及台灣的環保相關工作，善盡企業之社會責任，產生正面影響力。

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今年夏天，日月光為進一步培養青少年環境永續意識，特別舉辦永續創新競賽營，透過永續相關主題課程，以互動式學習的方式，引導青年學子察覺台灣環境、社會問題，針對環境永續議題，提出創意的思維與解決方案。

日月光表示，永續創新競賽營將進行長達半年的培訓計畫，該計畫分幾階段進行，第一階段「永續創新營」，藉由密集課程讓學生理解並快速的吸收永續相關知識與社會創新概念；第二階段「計畫孵育期」，串連高中端的自主學習課程，由師大附中與銘傳大學師資帶領，進行為期四個月的發想活動和學習實踐；第三階段「成果展現」，學生經過為期半年的輔導後，提出具體的創意與方案。最後，將由日月光選擇具有效益性之提案，挹注資源，協助學生創新提案的優化與落實，一同實踐永續共好。

日月光指出，第一階段「永續創新營」將從2024年7月15日至7月19日，在銘傳大學基河校區舉行。師大附中遴選出的30位高中生，將參與為期五天的密集永續創新訓練，深入了解聯合國2030永續發展目標（SDGs）內涵。活動內容包括SDGs Game工作坊、創新思維工作坊、社會企業參訪、社會創新團隊經驗分享以及簡報提案技巧工作坊。這些課程將深入探討聯合國永續發展目標，培養創新思維，激發創意，了解成功社會企業的運營模式，並從實戰經驗中學習，提升提案和表達能力。

日月光指出，此次營隊的講師團隊包括業界與學界的知名人士，如朝邦文教基金會的專業引導師吳咨杏與陳明勇、銘傳大學管理學院副院長俞洪亮、投資教育作家江季芸、零廢時尚創辦人陳冠百以及Keego Mobility創辦人尹克勤。他們將共同指導學生，激發其對永續發展目標及社會議題的關注。

除此之外，也邀請日月光2023年社會創新競賽的獲獎隊伍-巨獸綠色科技、官田烏金及配客嘉等團隊執行長進行分享，向學生傳遞永續循環及關切環境議題的重要，並分享團隊創業經驗，作為學生們未來計畫執行的養分。

在五天的活動中，學生將組成團隊，發展出具正面社會影響力的創新提案。活動結束後，他們將進行為期四個月的專案執行，結合高中自主學習課程，並於今年12月進行成果發表競賽。優秀提案更有機會獲得日月光的支持，協助計畫落實，共創社會影響力。

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