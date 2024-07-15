上海至紐約40呎櫃運費升至近萬美元 進口商沮喪加劇

40呎標準貨櫃（FEU）從上海運送到紐約的成本已躍升至近1萬美元。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透周一（15日）報導，將一個40呎標準貨櫃（FEU）的玩具、汽車零件等商品從上海運送到紐約的成本已躍升至近1萬美元，除了加劇進口商的沮喪情緒外，並促使一些專家表示貨櫃海運市場正處於困境。

7月11日，德魯里貨櫃指數（Drewry World Container Index）40呎標準貨櫃即期運價達到9387美元。海運業專家將合約運輸價格上漲的大部分原因歸於葉門胡塞叛軍對船隻的飛彈和無人機襲擊，迫使船隻避開蘇伊士運河貿易捷徑。

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儘管海上貨運量仍低於疫情初期的高點，但備受關注的上海至美國西海岸的上海貨櫃運價指數本月突破8100美元，創下新紀錄。德魯里指數顯示，這條貿易航線上的運價約為疫情高峰期每貨櫃1萬2400元的60%。

繞非洲的替代路線需要更長的時間，因此船隊需要更多的船隻來運輸相同數量的貨物，這會導致短缺、計劃中斷和延誤，從而推高海運成本，海運佔國際貿易量的80%左右。

美國零售商和其他托運人已提前進口貨物，這很快將使進口萬聖節和聖誕節商品的繁忙「旺季」的價格變得更加昂貴。

有專家表示，運價上漲的部分原因是擔心共和黨總統候選人川普（Donald Trump）如果在11月贏得大選，可能會對進口產品徵收全面關稅，而進口商通常會在關稅到來之前搶購貨物，導致運費飆升。

不過，德魯里（Drew）研究高級經理西蒙·希尼（Simon Heaney）在談到貨櫃運費時表示，這是一個泡沫，最終會破裂。希尼表示，公司調查的客戶預計明年上半年價格將會下跌。

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