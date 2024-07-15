經濟部：上半年對外投資成長169.6％ 對中投資衰退19％

今年上半年我對外投資額成長169.64%，對中投資額衰退19.03%。（歐新社）



〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處公布今年上半年我國投資概況，我對外投資額成長169.64%，其中對新南向投資額成長113.23%，對中國投資則衰退19.03%。

統計處指出，今年前6月核准對外投資344件，年增38.15%；投資金額241億8583萬美元，年增169.64%，主要是核准多個大型案件，包括台積電分別以52.62億美元、50億美元增資日本廠及美國廠。

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其他大型案件還有文曄科技等以39.8億美元，間接收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權等大型投資案所致。

其中，核准對新南向國家投資147件，年增63.33%，投資金額約45億3266萬美元，年增113.23%，主要是今年前6月核准鴻海精密分別以約24.87億美元、新台幣150億元，增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD、新加坡FOXCONN EV SINGAPORE HOLDINGS PTE. LTD. 等大型投資案所致。

對中國投資方面，今年前6月核准對中國投資176件，年減1.12%；核准投資金額15億4676萬5000美元，年減19.03%。

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