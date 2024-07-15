閣揆卓榮泰明赴竹科 參訪義隆電、旺宏電子

竹科管理局明將舉行局長交接及布達典禮。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區管理局長王永壯屆齡退休，將由國科會常務副主委陳宗權接任，預計明（16日）下午2點於科學園區活動中心舉辦交接及布達典禮，並將頒發二等科技專業獎章給同日屆齡退休的副局長陳淑珠，以表彰她對於科學園區發展的卓越貢獻。行政院院長卓榮泰將赴竹科參加交接及布達典禮，隨後並參訪IC設計義隆電子、記憶體廠旺宏電子，這也是卓榮泰接任行政院院長後，首度赴竹科參訪。

竹科管理局表示，將接任局長的陳宗權為清華大學科技管理研究所博士，歷任國科會綜合業務處處長、企劃考核處處長、原科技部前瞻及應用科技司司長、主任秘書、常務次長及國科會副主委等職務，於擔任常務次長及副主委期間，負責督導科學園區管理局相關業務，從事科技政策推動創新、國際合作交流及科研成果應用推廣，貢獻卓越。

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即將屆齡退休的王永壯為台灣大學大氣科學博士，曾在中央氣象局、民航局服務，其後加入國科會團隊，歷任編審、專門委員、秘書室主任、國會聯絡員、企劃考核處長，2013年接任中科管理局局長，2016年轉任竹科管理局局長至今達8年，任內園區營業額及從業員工數屢創新高，並擔任亞洲科學園區協會（ASPA）主席，促進科技外交，表現亮眼。

王永壯退休後，將於10月1日出任台灣科學園區同業公會秘書長一職，原任秘書長張致遠轉任全職的同業公會資深會策顧問，協助理事長執行專案性工作及輔佐新任秘書長。此人事案已獲公會理監事通過。

竹科管理局副局長陳淑珠也同時屆齡退休，她在竹科管理局服務年資達42年，歷經科管局企劃組科長、投資組副組長、工商組組長、主任秘書等職務，對科學園區業務相當嫻熟，一路見證竹科成長茁壯。竹科管理局副局長將由國科會前瞻與應用科技處處長陳國樑接任。

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