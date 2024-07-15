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又被坑了！中國不買蝦還狂賣機車 宏國對亞洲貿易逆差擴大

2024/07/15 20:21

宏都拉斯貿易逆差擴大。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯與中國建交後，經濟負面效應不斷浮現，除了台灣對其白蝦採購量下滑，宏國也沒有從中國市場獲得好處，造成其整體白蝦出口驟減逾2成。不僅如此，中國還狂賣機車、空調、水泥等產品到宏國，導致宏國今年前5月對亞洲貿易逆差增加2.106億美元（約台幣68.6億）。

宏媒報導，宏都拉斯中央銀行（BCH）發布最新報告顯示，2024年前5月進口額為 81.157 億美元，而出口額為 48.247 億美元，貿易逆差為32.91億美元，比去年同期增加4.619億美元，主要是傳統產品出口減少和進口增加所致。

以產品觀察，宏國主要出口產品包括咖啡、香蕉、石油、豆類、瓜類和西瓜、蝦子和糖，約占出口值的32%。北美地區是宏都拉斯的主要貿易夥伴，占宏國出口總額的58.5%，相當於28.201億美元；占進口總額的40.9%，相當於33.186億美元。

宏國對歐洲的貿易順差減少了1.673億美元，主要是因為對德國的咖啡出口下降。至於亞洲部分，宏國央行表示，由於從中國的進口增加，特別是摩托車、空調和水泥的進口增加，造成對亞洲的貿易逆差增加2.106億美元。與此同時，對台灣的出口減少，主要是蝦子和糖。

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