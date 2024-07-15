國人續抱美元！國銀人民幣存款餘額降至1302億元

國人續抱美元，國銀人民幣存款餘額下降。（歐新社）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布6月國銀人民幣存款餘額為人民幣1302.17億元，較5月下滑至5.7億元，總計上半年人民幣存款餘額較去年底少5.41億元，從2018年以來已經連續6年下滑。

國銀主管表示，雖然聯準會降息在即，但是人民幣雙率還是不如美元吸晴，加上川普當選機率大增，投資人也擔心川普當選後對中加徵關稅，使人民幣匯率進一步貶值，短期增持人民幣誘因還是不足。

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根據央行統計，6月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額微增3.83億元至965.55億元，國際金融業務分行（OBU）減少9.53億元、降至336.62億元；國銀人民幣存款餘額合計1302.17億元。

央行官員表示，6月OBU存款下滑，主要是有電子業客戶在人民幣定存到期之後，用於支付貨款；DBU呈現小幅增加，其中，法人戶與個人戶皆有增加。

統計上半年人民幣存款餘額較去年底止減少5.41億元，人民幣存款在連續6年減少後，近期出現止跌情況，今年上半年大致落在1300億元附近水準，波動不大。

央行官員表示，雖然個人戶存款沒有再往下掉，但也不見得會顯著回升，畢竟目前美元還是很強，且聯準會降息時程一再延後，至今並無確切時間點，反之中國經濟表現不如預期，中國人行持續寬鬆貨幣政策，人民幣吸引力還是不如美元。

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