台企銀主辦 龍湶水資源30億元聯貸案簽約

台企銀主辦龍湶水資源30億元聯貸案，由台企銀副總經理乙增祥（右）與龍湶水資源董事長蔡昆廷（左）代表簽約。（台企銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣企銀統籌主辦龍湶水資源新台幣30億元聯合授信案，於12日順利完成簽約，將支應龍湶水資源興建及營運「台南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉（BOT）計畫案」所需資金。

此聯貸案由台企銀統籌主辦，並獲得高雄銀行、台中商銀、華南銀行、第一銀行、彰化銀行及安泰銀行等多家行庫共同參與。

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台南市政府於2022年11月2日與龍湶水資源簽約辦理「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉（BOT）計畫」，興建及營運範圍涵蓋鹽水、安南、安順及四草湖污水分區約7,662公頃。該計畫特許期間為35年，截至113年6月底累計已完成公共管線113,049公尺，用戶接管27,584戶，整體計畫進度已達78.69%。

隨著污水下水道建設的推進，逐步改善前、後巷空間清潔，剔除生活廢污水的異味及移除各類病媒蚊孳生，當地居民能有感生活環境的優化。

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