得不償失！出口價砍近3成搶單 中國鋼企血虧

中國經濟下行，鋼企營運承壓。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國房市低迷，鋼市內需萎靡，鋼企改採出口維持營運，為了搶奪市場，砍價近3成搶單，結果得不償失。中國鋼企虧損嚴重，鞍鋼股份預估上半年虧損約26.79億人民幣（約台幣120億，以下同），較去年倍增；本鋼板材、安陽鋼鐵、馬鋼等鋼企上半年也全陷入虧損，虧損額度落在10億人民幣至15億人民幣之間（約台幣44.8億至67.2億）。

財新報導，中國房地產市場低迷，加上基礎建設投資比往年同期還要慢，拖累鋼鐵內需。儘管海外需求彌補部分內需，但鋼材出口仍以價換量。

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根據中國海關總署12日公佈的數據顯示，今年上半年中國累計出口鋼材5340萬噸，年增24%，出口均價每噸778.8美元，較去年同期下跌26.9%。

在供需失衡下，中國鋼企嚴重虧損，鞍鋼股份最慘，預估上半年虧損約26.79億，較去年倍增；本鋼板材預計虧損15.19億元，虧損較去年同期增加51%；安陽鋼鐵預計虧損12.6億元，虧損較去年同期增加52.5%。

至於馬鋼預計虧損11.48億元、山東鋼鐵預計虧損8.9億至10.4億元、重慶鋼鐵預計虧損6.9億元，年增虧損58.6%。僅有部分特鋼、不鏽鋼企業獲利，撫順特鋼上半獲利2.15億至2.4億元太鋼不鏽獲利1.05億至1.5億元。

多家中國鋼企在業績預告中坦言，上半年鋼鐵業嚴峻，產業普遍虧損。鋼價低檔震盪，原料價格降幅低於銷售價，獲利空間遭到壓縮，導致許多鋼企被迫減產因應。中國國家統計局15日資料顯示，2024年1-6月，中國粗鋼產量5.3億噸，較去年同期下滑1.1%。

「我的鋼鐵網」資訊總監徐向春呼籲，今年市場的關鍵變數在於供應，在供需長期失衡情況下，產業應主動減產。

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