研調：智慧終端AI手機全年出貨1億台 滲透率10％

蘋果已於今年的開發者大會（WWDC）說明未來混合式AI在終端設備運用的雛形。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕智慧終端AI（On-device AI）手機出貨量將逐年穩定成長，根據研調機構Omdia估算，今年此類機種出貨量達1.19億台，滲透率約1成，2028年將達到6.06億台，年均複合成長率為38%，屆時滲透率將達47%，此外，發展中的混合式AI（Hybrid-AI）技術，將有利於推動智慧型手機普及相關應用。

Omdia觀察，智慧型手機的終端AI功能在2023年底開始興起，主流品牌廠亦相繼推出不同規格的AI大模型，提供雲端、邊緣端的運算支援服務，而晶片供應商聯發科（2454）、高通（Qualcomm）、三星（Samsung）也持續推出高階晶片，因此催生出具備智慧終端AI能力的手機，但大部分都是高階旗艦機種才有配備。

請繼續往下閱讀...

Omdia表示，智慧終端AI手機可以提供快速且個人化的人工智慧服務，同時將用戶的隱私資料保留在邊緣端，目前此類機種的硬體成本較高，產品單價因而有所提升，預計2025年起將有望朝向中、低價位機種滲透，逐步導入翻譯、照片編輯等基本的智慧終端AI功能，帶動使用者對AI的興趣，進一步加速擴張市場規模。

Omdia提到，雲端AI仰賴強大的資料中心運算力，可以進行相關的大模型任務，獲得更為精準的生成式AI內容，但是使用的體驗將受到網路訊號品質影響，且由於內容具備通用性，較少針對個人產製，同時也帶來資安隱憂，因此，在智慧終端AI手機的發展道路上，混合式AI解決方案必不可少。

Omdia分析，混合式AI可以兼顧AI功能的資料安全性、場景多樣化，只有通用型AI服務需要雲端傳輸，可降低硬體需求，有利於提升AI手機的滲透率，蘋果已於今年的開發者大會（WWDC）說明未來混合式AI在終端設備運用的雛形，透過30億個邊緣裝置結合雲端運算、第3方公有雲，可望快速讓AI功能滲透到各個終端設備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法