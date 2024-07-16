LTN經濟通》德國如夢初醒 阻中企藉併購偷技術

中資併購案背後的疑慮大增，加劇德國與最大貿易夥伴中國緊張關係。（路透資料照）



德國政府出手 阻中企取得燃氣渦輪技術

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國在今年7月以國家安全為由，阻止福斯（Volkswagen）將旗下子公司出售給中國，在中資併購案背後的疑慮日益成長之際，柏林最新的行動給德國與最大貿易夥伴中國本來就已緊張的關係帶來了新的打擊。

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福斯集團旗下的曼恩能源方案（MAN Energy Solutions）在2023年6月宣佈，計劃將燃氣渦輪機業務出售給中國國有企業中國船舶集團（CSSC）旗下的中船重工龍江廣瀚燃氣渦輪機（GHGT），德國政府隨後在9月啟動審查，引發了中國可能使用燃氣渦輪機為軍艦提供動力的擔憂。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，柏林歡迎外國公司的投資，但是與「公共安全｣相關的技術必須受到保護，避免德國受到「不總是友好關係」國家的侵害。內政部長費瑟（Nancy Faeser）也稱，「出於安全原因」歡迎政府的這項決定。

德國在2022年11月，擋下北京賽微電子收購晶片製造商Elmos交易。（法新社資料照）

德國認為 半導體產業攸關國安

2022年11月，德國同樣以安全問題為由，阻止將半導體工廠出售給1家中國科技公司。德國在2022年10月傳出，政府計劃批准北京賽微電子（SaiMicroelectronics）瑞典子公司Silex收購總部位於多特蒙德（Dortmund）的晶片製造商Elmos。但柏林隨後就在同年11月喊卡，擋下收購案。

哈貝克指出，當涉及重要基礎設施或存在技術流向非歐盟國家收購者的風險時，當局必須仔細研究收購案。哈貝克補充提到，歐洲的半導體產業尤其需要捍衛自身技術和經濟主權。

計劃中的交易令德國當局感到不安，擔心中國隊關鍵基礎設施的投資，可能會損害智慧財產權，並使其面臨來自北京的政治壓力。在談到受阻的晶片交易時，哈貝克則強調，德國現在、未來仍是開放的投資地點，但這並不代表德國很「天真」。

中遠集團原試圖收購漢堡港托勒羅特貨櫃碼頭35％股份，在德國政府介入下，最終買下24.99％股權。（法新社資料照）

中遠集團取漢堡碼頭 遭削減持股

類似的擔憂也促使德國政府干預中國航運巨頭中遠集團（COSCO）試圖收購漢堡港托勒羅特貨櫃碼頭（Container Terminal Tollerort，CTT）35％股份的計劃，包括哈貝克在內的多名政府官員呼籲擋下這筆交易，在經過長達1年的周旋後，最終中遠集團在2023年6月，以4640萬歐元（約新台幣16.5億元）買下了漢堡新貨櫃碼頭24.99％少數股權。

在交易談判期間，哈貝克就曾呼籲在與北京打交道時「不要再天真了」，並稱，德國不能讓自己受到勒索，如果中國市場關閉，德國將面臨極端的境地。然而，漢堡港行銷執行長麥特恩（Axel Mattern）卻有不同的看法，麥特恩直言「只想做生意，而不是討論政治」，漢堡港需要且至今為止已經在貿易、運輸和物流方面與中國建立了良好的關係，這樣有助於雙方更好的互相了解和學習。

漢堡港交易案在2022年9月宣佈，德國聯邦資訊安全辦公室（Federal Office for Information Security）以托勒羅特貨櫃碼頭是關鍵基礎設施為由，在隔年4月介入，要求重新評估交易。在德國總理蕭茲（Olaf Scholz）干預下，漢堡港最終妥協，僅將碼頭24.99％的股份出售給中遠集團。

中國國家電網有意入股德國電網業者五十赫茲，因國家安全問題，最終交易未果。（路透資料照）



德國電網業者50赫茲 差點落入中企之手

2018年2月，傳出中國國營的國家電網有意入股德國電網業者五十赫茲（50Hertz）的消息，儘管最終交易被擋下，仍引發關注。五十赫茲是德國四家輸電業者之一，60％股權屬於比利時電網業者Elia，40％屬澳洲基礎建設基金IFM，中國國家電網計劃從IFM手中買下一半，也就是20％。

這筆交易被德國主要財經媒體《商務日報》（Handelsblatt）稱是「歐洲的神經系統被盯上」，柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）在當時也分析了多起中國在歐洲的投資，特別是在製造業發達的德國，中國併購的動作格外受到矚目。

時任德國情報單位聯邦憲法保護局局長馬森（Hans-Georg Maaßen）在2018年4月的一場會議上也曾對中企併購感到擔憂，馬森指出，雖然中國對德國企業的駭客攻擊減少了，併購的金額卻增加了，2017全年高達110億歐元（約新台幣3927億元）。中國顯然改變了策略，透過合法合併取得技術和資訊，買下整家公司就不需要再刺探了，馬森也強調，如果敏感的資訊流入中國，將為德國帶來「安全風險」。

為避免關鍵技術流失，德國也實施新規，只要歐盟以外企業對「敏感基礎設施」持股超過25％，政府就有權在審查後加以否決。這次中國國家電網的交易案，儘管中方有意避開規定，只打算買進五十赫茲20%的股份，德國政府還是在今年3月成功說服Elia使用優先認股權，讓中國國家電網入股德國電網的努力受挫。

歐盟日前宣佈上調中國電動車關稅，加劇歐洲與北京的貿易爭端。（法新社資料照）

歐洲對中電動車提高關稅 德陷兩難

在歐盟阻止福斯子公司交易的幾週前，歐盟宣佈將中國電動車關稅上調至高達38％，引發了歐洲與北京的貿易爭端，關稅自7月5日正式生效。

關稅毫無疑問讓德國陷入困境，中國電動車的出口對歐洲汽車製造商構成愈來愈大的挑戰，但德國製造商在中國擁有廣泛的業務，因此這些車廠擔心自己會因為北京的報復性貿易行動受到傷害。隨著本土品牌競爭力增強，作為全球最大市場的中國在過去5年內將德國車的進口量減少了近一半。

德國政府數據顯示，去年德國和中國商品貿易額達2550億歐元（2753億美元，約新台幣9.1兆元），但近年來，隨著德國試圖保護當地製造商，並減少對中國的依賴，柏林與北京的關係陷入緊張。

莫斯科入侵烏克蘭後，德國與俄羅斯密切的經濟關係受到嚴重打擊，尤其是對俄羅斯天然氣的嚴重依賴，因此柏林也不希望未來再次出現類似情況的風險。

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