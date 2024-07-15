中國經濟比預期差 彭博：習近平承壓

中國第2季經濟年增4.7%低於預期，以5個季度以來最差速度成長，給北京領導人習近平帶來壓力。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博周一（15日）報導，由於中國提振消費者支出的力度不夠，第2季經濟年增4.7%低於預期，以5個季度以來最差的速度成長，這給北京領導人習近平帶來壓力，而川普若再次當選美國總統，美中經貿面臨更多不確定因素干擾。

中國第2季國內生產毛額年增4.7%，低於經濟學家5.1%的預測中位數。零售額成長率為2022年12月以來最慢速，顯示政府為提振信心所做的一系列努力，對重振中國消費力成效不佳。

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法國農業信貸銀行（Credit Agricole CIB） 駐香港經濟學家紀曉佳（音譯，Xiaojia Zhi）表示，「在第2季經濟數據令人失望後，北京政府將需要考慮更大的政策支持，才能實現5%左右的年度成長目標」。此外，「川普上台執政的可能性越來越大，也意味著在貿易外需下行風險迫在眉睫情況下，中國將須要額外的政策努力才能提振內需」。

習近平押注製造業和高科技產業推動中國在後疫情時代的成長，但隨著西方貿易夥伴對中國商品設置新的貿易壁壘，北京制訂的政策已經面臨不確定性。第2季數據顯示，北京政策制定者需要集中精力增加國內支出，以維持世界第二大經濟體的發展。美國前總統川普威脅稱，如果連任，將實施對中國更多限制。

由於擔心資本外逃、銀行業利潤面臨壓力，以及需要捍衛人民幣，中國人民銀行週一稍早維持基準利率穩定。

國家統計局在一份聲明中表示，第2季經濟成長放緩是由於極端天氣、暴雨和洪水等短期因素造成。國家統計局表示，這也反映出經濟運作面臨更多困難和挑戰，內需不足、國內循環不良的問題依然存在。

中國第2季經歷了第5次通貨緊縮，延續了自1999年以來最長的整體經濟價格下滑。

野村控股首席中國經濟學家陸挺（音譯，Lu Ting）表示，「成長放緩的根源在於作為經濟支柱的房地產行業仍在快速萎縮，房價也在暴跌。」中國需要穩定房地產行業，該行業約佔家庭財富的70%。

6月中國主要城市的新房價連續第13個月下跌，進一步證明5月公佈的紓困計畫對提振市場情緒作用甚微。房地產的崩潰正在損害消費者信心。零售額成長速度為2022年以來最慢，表明儘管政府制定補貼和鼓勵更換舊車和家用電器的計劃，但公民仍不願消費。

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