名師解盤》黃文清：乖離率過大 關注台積電法說

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

今天台股開盤一度震盪走低的一個情況，主要是受到我們休假期間，在美國川普遇刺行為，使得川普未來當選的機率大幅的提升，市場還是會有點擔心，在川普的貿易政策上面，包括對中國大陸60%的關稅，及其他國家百分之10無差別攻擊的關稅。所以使得指數稍微有點震盪的一個過程，當然這塊後續的結果，一方面要等實際選舉結果出來，另外一方面，其實也在觀察說後續真正實施的機會，因為畢竟這是一個手段，壓迫其他國家來談判的一個手段，最後的一個實施狀況會是如何，當然還是要特別的去留意。

不過現階段可能還是在反應，川普之後的一個未來的貿易政策上面影響，另外一方面，我想指數從今年低點上漲以來，幅度也不小了，高達36%，融資也增加36%，外資期貨未平倉的空單也高達4萬口以上，所以短期來看，乖離率也滿大的情況之下，使得指數在這邊出現震盪整理的可能性就越來越高。

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當然，市場還是樂觀期待禮拜四台積電的法說會，裡面的內容對於第3季展望的期待，及對資本支出的一個期待，這個都是市場上關注的焦點，包括現今2奈米製程的一個進度。

整體來說，基本面的持續優勢在AI族群的上面，但畢竟漲多的一個整理，再加上政治事件的影響，所以我覺得指數在這邊可能會開始出現區間震盪整理的格局。

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