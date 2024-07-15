台電高雄區處處長交接 張以諾屆齡退休、桃園區處處長黃志榮接任

台電高雄區處處長今交接，張以諾（左）屆齡退休，原桃園區處處長黃志榮（右）接任。（台電提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台電高雄區營業處今天舉行新、卸任處長交接，原高雄區處處長張以諾屆齡退休，交棒給原桃園區處處長黃志榮；交接典禮由台電副總陳銘樹擔任監交人，高市經發局長廖泰翔、台灣區電氣工程工業同業公會理事長張麗在、台灣電力工會理事長吳有彬等貴賓皆到場觀禮祝賀。

卸任處長的張以諾人緣佳、對於工作兢兢業業，過去曾在高雄區處任職過業務督導、業務副處長，在高雄區處任職處長1年6個月，對高雄有著滿滿情感與回憶，尤其見證高雄巨大變化和發展；他特別感謝一個有紀律的快樂團隊，並以柳宗元的唐詩「江雪」形容退休心境，開心的說「退休後終於有機會放鬆心情去聽音樂會」。

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新任處長黃志榮過去曾為高雄區處電務副處長，對高雄也有濃厚情感，他感謝公司安排，讓他回家（台南）的路更近。他表示，高雄是南部重要城市，用電服務工作也相對重要，過去張處長的努力已讓區處有亮麗表現，自己將持續保持，努力完成良好的基礎並帶領高雄區處團隊走務實路線再精進。

黃志榮也提出對區處與自我三大期許，包括工作安全、穩定供電、服務至上等三大面向，希望推動落實的工作安全文化，提供同仁、工作夥伴安心的工作環境；在穩定供電上，則希望提升穩定供電的可靠度，嘉惠在地用戶、扶持地方發展；並致力配合市府推動公共電力建設等各項電力服務，服務不打折。

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