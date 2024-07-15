客戶排隊等AI晶片 輝達增加對台積電訂單25％

輝達Blackwell GPU晶片採用台積電4奈米製程。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於輝達即將發布的下一代人工智慧（AI）加速器需求高於預期，客戶排隊等待AI晶片，因此增加對台積電25%訂單，台積電很可能上調今年的獲利預期。

韓媒朝鮮日報周一（15日）指出，Blackwell GPU晶片採用台積電4奈米製程製造。Blackwell AI晶片的代表型號包括B100、B200和GB200，結合了兩個Blackwell GPU和自己的CPU（中央處理器）。Blackwell配備2080億個晶體管，支援AI訓練和即時大語言模型（LLM）推理。迄今為止，業界評價Blackwell為最強大的AI晶片。

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輝達增加生產訂單的原因是，在正式發布之前，全球大型科技公司的需求原本就很高。亞馬遜、戴爾、Google、Meta、微軟等都計劃與輝達的Blackwell GPU 結合建構AI伺服器。與現有的AI晶片H100相比，GB200在LLM中的性能提升高達30倍，同時成本和能耗大幅降低。

此外，根據一位業內人士表示，對於新的晶片型號，供應跟不上需求，承受訂單積壓的不僅是輝達，還有包括台積電在內的半導體後端封測公司。台灣市場研究公司Trend Force在最近的報告中預測，明年GB200的出貨量將超過100萬台。

市場需求旺盛，且輝達的新晶片是台積電迄今生產的最昂貴的產品，因此預計將對台積電今年下半年的業績發揮重大作用。業界分析，由於輝達最新晶片的需求，台積電很可能上調今年的獲利預期。

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