川普勝選機率大增 比特幣站回6.2萬美元

美國前總統、共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）13日在造勢現場遭到槍手開槍暗殺未遂，震驚全球。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統、共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）13日在造勢現場遭到槍手開槍暗殺未遂，消息一出，震驚全球。外界認為，這次槍擊事件增加川普重新入主白宮的可能性，激勵比特幣價格衝破6.2萬美元。

綜合媒體報導，自川普遇襲後，比特幣的價格就持續攀升，在短短24小時內上漲5%，並在15日早上10點26分左右突破6.2萬美元，盤中最高一度達到62983.94美元，創下近期來的新高。

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報導指出，比特幣此波上漲主要是源自於川普過去對加密貨幣的支持，不少投資人認為川普從這次槍擊死裡逃生後，勝選機率將大增，後續以比特幣為首的加密貨幣可望獲得更多的關注與支持。

根據Polymarket數據顯示，自川普遇襲後，預測川普贏得2024年美國總統選舉的機率已上升至70%，續創新高，反觀預測拜登獲勝機率僅18%。

截至台北時間15日下午1點54分左右，比特幣價格戰報62831.4美元，漲幅4.3%。

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