債務危機快炸開？中國地方政府隱性債達358兆、26兆瀕臨違約

中國地方政府背負龐大隱性債務，儼然是中國經濟的不定時炸彈。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國地方政府長期仰賴售地做為主要財源，在房地產開發商接二連三爆發財務危機及房市低迷衝擊下，許多地方政府財務吃緊，成為中國經濟不定時炸彈。尤其，許多地方政府的債務屬於隱性債務，金額高達7兆至11兆美元（約台幣228兆至358兆），大約是中國中央政府債務規模的兩倍，其中 8000 億美元（約台幣26兆）的債務瀕臨違約，恐造成地方政府融資平台破產，導致金融業蒙受重大損失，進而削弱經濟成長。

《華爾街日報》報導，多年來，廣西柳州和中國其他數十個城市為經濟發展項目累積數兆美元的隱性債務，不透明的融資一度成為中國走向世界的助力。如今，到處是雜草叢生的建築工地、人煙稀少的高速公路和廢棄的旅遊景點，這些景象讓債務驅動的中國經濟成長變得虛幻，也表明中國的未來充滿不確定。

請繼續往下閱讀...

報導提及，柳州之前籌集了數十億美元建設新工業區的基設，一家中國國有金融集團在那裡購買了土地並開設了酒店和遊樂園，其他大片被徵用的土地已經閒置，許多地區的街道荒蕪，還有一座爛尾的大樓。一位柳州居民直言，政府已經破產了。

報導稱，過去三年中國房地產市場惡化，地方政府無法再依賴向房地產開發商出售土地做為財源。經濟學家估計，中國地方政府隱性債務規模高達 7 兆至 11 兆美元，大約是中國中央政府債務規模的兩倍。銀行家和經濟學家說，融資過程不透明導致債務膨脹，實際負債數據難以而知，甚至連北京也可能無法完全清楚。

經濟學家表示，在龐大的債務中，有高達 8000 億美元的債務面臨很高的違約風險。如果地方政府融資平台無法履行其義務，北京可能會金援，但這可能會鼓勵不健全的借貸而造成更大的問題，或者可能導致資不抵債的融資平台破產，使得中國的銀行面臨嚴重損失，並引發信貸緊縮，進一步削弱經濟成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法