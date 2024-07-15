鼓勵青年勇敢追夢 雲林青創補助金第2梯申請開跑

雲林青年創業補助金有30名青年通過提案勇敢追夢，今年縣府分2梯次申請，今天在虎尾舉行申請說明會。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府2022年起籌措1億元，開辦青年創業補助金，鼓勵青年創業。目前為止已協助30名勇敢追夢，總補助金額超過700萬元。有別以往，今年分2梯次申請，下半年度申請補助金計畫從7月1日至8月16日開放，今天上午縣府在虎尾舉行申請說明會，近20位有意創業青年到場，透過講師解說創業補助金的申請方式及相關規定。

縣府勞青處副處長許木山表示，雲林青創補助金已有30名青年申請通過，總補助金額超過700萬元，1案為專案型補助，其餘為微創型補助，目前都是穩定營運。像是虎尾有一間法式甜點店，由台大畢業職能治療師回鄉創業；斗六一間刺青及美術設計空間，帶動文創發展等，每案都是具有特色及前瞻性。

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許木山指出，前兩年申請都是一年一期，聽取青年意見後今年改為2次申請。上半年度申請24件，8件通過、總補助金額約114萬，下半年度申請從7月1日至8月16日開始申請，最高補助30萬元「微創型」及200萬元「專案型」的創業資金補助。

勞青處表示，通過審核後有專人輔導創業者，微創型補助執行共6個月、專案型共9個月，會進行期中訪視，創業者期末還需報告，最後兩型補助分別有1、2年追蹤管考期，專人都會不定期前往確認青年是否尚在追夢，更會針對青年碰到問題給予協助。

今上午勞青處在虎尾舉行申請說明會，近20位有意創業青年到場聆聽，針對補助金的申請方式及相關規定進行說明。許木山表示，7月22日斗六也會再辦說明會，歡迎有意願者報名參加。縣府還設「撫錢51House雲林青年創業基地」，提供每月免費諮詢、辦公空間使用等，從資金到專門業師輔導、以及創業交流等各項資源串接，提供青年完善的創業環境。

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