泓辰公司驚爆遭竊20億商業機密、桃檢起訴內鬼

磷酸錳鐵鋰電池全球龍頭的泓辰電池材料公司遭竊20億元營業機密，檢調搜索該公司離職專案經理鄒健龍住處查獲遭竊機密檔案，鄒男被聲押獲准。桃園地檢署今天偵結將鄒男起訴並建請法院從重量刑。（記者余瑞仁攝）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕位於桃園市的泓辰電池材料公司是全球首家量產磷酸錳鐵鋰（LMFP）電池正極材料公司，也是正極材料廠當中，唯一同時擁有設備開發及材料研發能力的公司，去年與財團法人工業技術研究院簽署「下世代電池合作」開發合約，擴大技術領先潛在對手；但該公司專案經理鄒健龍於去年底離職前，卻涉嫌竊錄公司營業機密的配方、製程、設計及設備研發等5861個檔案，造成近20億元損失。幸而檢調接獲檢舉搜索鄒男住處扣得遭竊機密、聲押獲准，桃園地檢署今偵結將鄒男依違反營業秘密法起訴，並建請法院從重量刑。

檢方指出，泓辰電池材料公司為非公開發行公司，近10年來與工研院合作，開發生產用於電動車與儲能系統的磷酸錳鐵鋰LMFP電池正極材料，相較於傳統的態鋰電池，兼具蓄電續航力及安全性。該公司陸續開發出第2代（G2）、第3代（G3）電池正極材料，2021年量產、續於去年改良優化，也於去年初與工研院簽署「下世代電池合作」合約，將固態鋰電池試量產線進行下世代LMFP電池開發，擴大與潛在競爭對手的技術領先地位。

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泓辰公司於去年9月聘僱60歲的鄒健龍擔任專案經理，協助公司「優化產線、人與機器協同」，有接觸該公司LMFP電池正極材料生產技術、配方及設備研發等機密資訊。但鄒男疑因不適任，任職3個月後於去年12月初提出離職，公司同意任職至同月底。然而鄒男卻於去年12月8日涉嫌違反與公司簽署的「保密及智慧財產歸屬契約」，登入公司電腦系統後，越權重製2201個檔案至公司配發的筆記型電腦；之後鄒男一度請假與泓辰公司2家潛在競爭對手的負責人前往中國上海市考察，並於返國後再度登入泓辰公司電腦系統，涉嫌越權重製3660個機密檔案，並違公司資安規定，從下載檔案中挑選所需要之檔案，繞過檔案外存警示安全系統，將部分營業秘密檔案再擅自重製於個人隨身碟後攜出公司，再擅自重製於個人行動硬碟，藏放於住處。

鄒男於雞年1月2日辦理離職後，泓辰公司驚覺有5861個該公司營業秘密檔案曾被重製於公司配發給鄒男的筆記型電腦，糗部分檔案被繞過安全系統外存，立即向檢調報案檢舉，桃園地檢署指揮桃園市調查處於今年4月29日搜索鄒男住處，果然在其持有的行動硬碟中發現泓辰公司遭竊錄的營業機密檔案，且其中29個檔案為核心關鍵技術檔案，均為產品配方、製程、設計及設備研發的高度秘密資料，損害泓辰公司利益達19.44億元，鄒男被捕後經檢察官聲押獲准。

檢調偵辦時，泓辰公司直指鄒男恐將該批營業機密交付競爭對手，恐造成公司長期營業損失達130億元，但檢調查無鄒男洩漏該批機密檔案予泓辰公司競爭對手證據，今天偵結將鄒男起訴。

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