焦點股》貿聯：AI前景看佳 股價觸及歷史新高

貿聯-KY受惠打入輝達GB200 AI伺服器供應鏈，獲利前景備受看好。（資料照，貿聯提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）受惠打入輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器供應鏈，獲利前景備受看好，今在買盤搶進之下，一度觸及漲停價424.5元，創下歷史新高價，截至中午12時55分暫報421元，漲幅9.07%，成交量7068張。

從基本面來看，貿聯第2季營收130.90億元，季增5.3%、年對年持平，由於大眾消費市場的相關業務動能趨緩，6月整體出貨量呈現月減，特別是周邊設備產品，以及電動車線束出貨疲軟，但是高效能運算所需要的資訊類線束出貨量則顯著成長。

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隨著AI伺服器高速線產品下半年出貨，貿聯看好全年營收可望較去年成長雙位數百分比，預期今年高效能運算產品貢獻的業績可望年增27%，明年在相關連接器、連接線放量下，此區塊營業額可望繼續年增50%，同時帶動半導體設備、能源與其他客製化產品出貨動能，2025年每股盈餘有機會大幅成長。

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