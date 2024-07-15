前5月中古屋十大熱區 新北市拿下4個名次

桃園市桃園區今年前五個月交易量高達1420戶，為全國中古屋交易最熱區域。（房市示意圖，永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕上半年房市買氣熱絡，根據房仲業者彙整今年1至5月全國中古屋買氣前十熱行政區，以新北市最多、拿下4個名次，其次則是桃園市、台中市，各有2個，另外，新竹市、高雄市各有1個行政區入榜。

房仲業者指出，前五名熱銷行政區、1至5月的中古屋揭露件數均超過1千件，主要分布在新北市、桃園市以及台中市。根據永慶房產集團彙整今年前5月中古屋實價揭露件數，前兩名分別為桃園市桃園區的1420件，以及中壢區的1383件，兩區前五月中古屋每坪均價不到30萬元。

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桃園熱銷兩區 中古屋每坪均價不到3字頭

永慶房屋研展中心陳金萍表示，桃園市製造業發達吸引眾多就業人口，近年來各項重大建設也開始陸續開發，包含航空城計畫、捷運系統建設等，以及TPASS通勤月票實施降低通勤成本，再加上處於雙北市與新竹縣市中間的房價凹陷區，吸引不少北客南下購屋。

至於，第三名則是新北市淡水區、有1266件，每坪均價約28.6萬元，平均總價約1094萬元，第四、五名均在台中市，分別為西屯區的1220件、北屯區的1155件，每坪均價各約35.1萬元、32.7萬元。

陳金萍指出，近年中科台中園區磁吸產業與人口，讓西屯與北屯房市發展蓬勃，許多新興重劃區推案熱絡，帶動中古屋交易市場續熱。交通方面，區域內台中捷運綠線、藍線等軌道建設陸續推進，搭配74號快速公路形成交通路網。

對於淡水區房市走勢，陳金萍認為，淡水區中古屋房價平均2字頭，平均總價約1000萬元上下，房價相對實惠，再加上新市鎮釋出大量供給，也帶動房市交易熱絡。另外，新北市中和、新莊以及板橋等三區則分居熱銷八至十名。

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