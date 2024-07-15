蕭美琴：台商在與政府共同努力下 在世界擦亮台灣這塊招牌

副總統蕭美琴大讚台商是台灣派駐在各地外交力量的延長手臂（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕亞洲台灣商會聯合總會監事聯席會議今天在台中市舉行，副總統蕭美琴表示，台商像是台灣派駐在各地外交力量的延長手臂，是在世界上架台灣最典範也最重要推手，而過去８年在政府及台商共同努力下，一起在世界擦亮台灣這塊招牌，未來政府會持續做產業後盾，讓世界台商可以放心在外打拚。

蕭美琴一開場就對在場台商表示歡迎回家，指台灣是台商永遠最溫暖的故鄉，這幾年來，全球雖然碰到全球性通膨、國際政經情勢非常劇烈變化，台灣經貿環境面臨許多新的挑戰等許多不確定因素，但台灣人都非常爭氣，在政府與人民共同打拼努力下，台灣的民主指數、經濟指數、世界競爭力、自由度，都在全世界名列前茅，台灣各方面發展讓全球有目共睹。

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蕭美琴表示，台商是台灣的驕傲，即便台灣在國際處境上面臨許多不公平待遇，也經常面臨未預期困境，但也因為過去台商們打下的基礎，台灣人依舊能夠驕傲，在國外也能「走路有風」。

蕭美琴指出，台灣近年經濟表現，相較於國際，經濟整體表現算穩定也算不錯，但台灣未來也面臨新挑戰，像是氣候變遷、數位轉型、如何運用AI以及包含台灣在內人力問題，而台灣必須持續透過解決問題及順利轉型，提升增強國家的競爭力及因應能力。

「許多政策推動，還需要台商在各地鼎力相助」，蕭美琴指出，許多台商都是台灣實力的延伸，更像是台灣派駐在各地外交力量的延長手臂，出錢出力幫台灣拼外交，大家都希望台灣在世界上能夠驕傲抬起頭，台商們都是在世界上架台灣，最典範也最重要推手。

蕭美琴指出，過去８年在前總統蔡英文領導下，讓世界看見台灣，在世界面臨全球疫情挑戰，讓世界看到台灣的重要性，在政府及台商共同努力下，一起在世界擦亮台灣這塊招牌。

蕭美琴表示，現今在總統賴清德帶領之下，更需要台商們繼續相挺，因為台灣要繼續在世界上發光發熱，在國際社會受到更多重視；而政府還會持續做產業後盾，讓世界台商可以放心在外打拚，也可以安心回到台灣來投資。

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