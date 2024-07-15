川普遇襲衝擊台北股匯！新台幣貶破32.6元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕 美前總統川普遇刺衝擊台股上下震盪近260點，新台幣兌美元匯率早盤再度貶破32.6元，中午暫時收在32.608元、貶值4.7分，台北外匯經紀公司成交量7.3億美元。

美國前總統川普13日出席造勢場合遇襲，市場押注年底大選川普勝選機率大增，資金再度湧入美元，台幣與主要亞幣早盤同步走低。

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其中，新台幣匯價以32.55元開出，隨即貶破32.6元，最低下探至32.605元，韓元貶勢最重，早盤貶幅超過0.6%、人民幣也拉回至7.26兑1美元。

台股以23927.91點開出，先是衝上24018.31點，再下殺至23759.51點，上下沖刷近260點，不過因台積電股價具支撐，台股隨後在平盤附近陷入盤整走勢。

外匯交易員指出，先前美總統電視辯論會後，市場已預期川普勝選機率大增，目前距離美總統大選還有一段時間，在此之前，投資人更加關切的是聯準會是否會在9月降息，川普遇襲是否會改變Fed動向。

由於上週美國公布的消費者物價指數（CPI）年增率下滑，Fed主席鮑爾也表示就業市場正在降溫，市場認為Fed 9月降息機率大增，隨市場逐漸消化川普遇襲事件後，投資人焦點將聚集在公布的零售數據以及歐洲央行利率決策會議。

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