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市場買盤零星 豐興本週鋼筋轉開平盤

2024/07/15 12:23

豐興本週鋼筋、型鋼開平盤，廢鋼收購價也維持平盤。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中部鋼筋大廠豐興（2015）今天開盤，因國際廢鋼報價持平，鋼筋上週已漲價，市場買盤零星等因素，本週鋼筋、型鋼與廢鋼收購價均維持平盤。

豐興本週廢鋼收購價維持在每公噸1.05萬元；鋼筋價格每公噸為1.93萬元；型鋼每公噸至2.62萬元。

豐興指出，受到國際廢鋼報價持平，供應商平常心出貨，國內廢鋼本週維持平盤。至於鋼筋方面，因上週鋼筋已調漲價格，市場雖有零星買盤進場，但下游態度取決於原料走勢，本週鋼筋開出平盤；型鋼產品同樣持平。

豐興補充，國際原料行情部分，美廢因國內收購價下跌有限，受海運費調漲支撐美廢小漲；日廢因亞洲來到夏季限電廢鋼需求下降，出口報價仍持平；日本2H廢鋼本週持平、每噸357美元，美國貨櫃廢鋼本週報價小漲每噸347美元，澳洲鐵礦小漲至每噸107.9美元。

鐵礦砂原物料方面，豐興表示，中國上週鋼品市場周初全面下跌，週末跌幅收斂以小跌作收，但向上反彈動能與態度強，且華南大雨已告一段落，需求可能在7月迎來反彈，市場也期待政府提出利多，盼後勢走出短期谷底。

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