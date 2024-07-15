立院三讀勞基法修正案 勞僱協商後可延後65歲強制退休年齡

立法院會今（15）日三讀通過「勞基法第54條條文修正案」。（記者田裕華攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院會今（15）日三讀通過「勞基法第54條條文修正案」，增列勞工年滿65歲者，經勞僱雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡，為勞工65歲強制退休解禁。

前勞動部長許銘春曾在5月15日立法院社會福利及衛生環境委員會初審審查會中指出，即使不修法，依現行「勞基法」規定，勞僱雙方可以協商退休年紀；不過說清楚是好事，並不反對立委提案。

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經朝野立委討論後，審查會通過民進黨立委王正旭、民眾黨立委吳春城等人所提修正動議提案，三讀條文規定，未來年滿65歲勞工經勞僱雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡。

王正旭今日在院會說明，他與吳春城共同提出修正動議，增訂關於強制退休年齡可經勞雇雙方協議研議，提供延後退休者明確的法令依據，但放寬上限仍交付勞資協商方式進行，提醒勞動部應留意是在勞資對等條件下進行。

王正旭提到，勞動部必須儘速研擬對策，有關退休金、勞保相關制度的相應變革，包含舊制退休金基數是否要提高，新制退休金應配套處理、勞工健檢等問題。

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