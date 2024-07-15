晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

立院三讀勞基法修正案 勞僱協商後可延後65歲強制退休年齡

2024/07/15 12:12

立法院會今（15）日三讀通過「勞基法第54條條文修正案」。（記者田裕華攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院會今（15）日三讀通過「勞基法第54條條文修正案」，增列勞工年滿65歲者，經勞僱雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡，為勞工65歲強制退休解禁。

前勞動部長許銘春曾在5月15日立法院社會福利及衛生環境委員會初審審查會中指出，即使不修法，依現行「勞基法」規定，勞僱雙方可以協商退休年紀；不過說清楚是好事，並不反對立委提案。

經朝野立委討論後，審查會通過民進黨立委王正旭、民眾黨立委吳春城等人所提修正動議提案，三讀條文規定，未來年滿65歲勞工經勞僱雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡。

王正旭今日在院會說明，他與吳春城共同提出修正動議，增訂關於強制退休年齡可經勞雇雙方協議研議，提供延後退休者明確的法令依據，但放寬上限仍交付勞資協商方式進行，提醒勞動部應留意是在勞資對等條件下進行。

王正旭提到，勞動部必須儘速研擬對策，有關退休金、勞保相關制度的相應變革，包含舊制退休金基數是否要提高，新制退休金應配套處理、勞工健檢等問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財