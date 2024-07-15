勞基法》54條修法通過 勞動部：鼓勵勞工續留職場但不得減薪

勞動部表示，雇主不得對逾65歲繼續工作的勞工有減薪等不利對待，否則將處以最高150萬罰鍰。

（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院今（15）日三讀通過《勞動基準法》第54條修正草案，明定勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，勞動部表示，雇主不得對逾65歲繼續工作的勞工有減薪等不利對待，否則將處以最高150萬罰鍰。

勞動部指出，《勞動基準法》第54條第1項第1款規定勞工非年滿65歲，雇主不得強制其退休，原始的其立法意旨，是規範勞工持續受僱至年滿65歲前，雇主不得任意強制勞工退休。此次修法，既可讓資方鼓勵高齡勞工續留職場，也可讓有意願繼續留在職場的高齡勞工能有與資方協商的權益。

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依《中高齡及高齡者就業促進法》第12條規定，「雇主對求職或受僱的中高齡者及高齡者，不得以年齡為由予以差別待遇。」勞動部提醒，所謂差別待遇，包括「薪資」或各項福利措施。

因此，如勞雇雙方已依《勞動基準法》第54條規定，經協商同意延後勞工的退休年齡，雇主除有正當事由外，不得對逾65歲繼續工作的勞工有減薪及其他勞動條件等不利對待，否則，地方勞動主管機關可依法處雇主新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並公布其姓名或名稱、負責人姓名。

勞動部提醒，因《勞動基準法》是勞動條件的最低標準，勞動部鼓勵雇主及勞工可依事業單位的工作性質及人力需求，在團體協約或勞動契約中，協商約定優於《勞動基準法》勞動條件。

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