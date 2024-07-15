利率差過大 分析師：日銀7月升息也難擺脫日圓頹勢

分析師警告，即使日銀在7月升息，恐怕也無法扭轉日圓走勢。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管明顯的干預措施，加上美國債殖利率下跌帶來的利多，給美元整體帶來壓力，但日圓兌美元匯率上週收盤仍升不到2％，表明了日本當局需要祭出更多的幫助，才能使貨幣擺脫貶值的趨勢。隨著日本央行（BOJ，日銀）將在月底舉行貨幣政策會議，分析師警告，即使日銀在7月升息，恐怕也無法扭轉日圓走勢。

《彭博》報導，日圓兌美元匯率今年貶值11％，加劇了日本的通膨壓力，市場預期日銀可能在7月31日政策會議後升息，這將是2007年以來日本第2度升息。經濟學家預測，6月日本通膨率將小幅上升至2.9％，高於央行的2％目標。

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野村證券（Nomura Securities）首席外匯策略師後藤祐二朗（Yujiro Goto）表示，如果日圓在7月會議之前持續疲軟，那麼日銀將考慮提前升息。野村證券日前也在報告中指出，明顯的干預措施給日銀帶來壓力，要求央行收緊政策。

根據市場數據，日銀升息0.1個百分點的可能性，已從上週四（11日）日圓攀升前的59％降至51％。如果央行升息，將為日圓升值留下空間，但即使如此，任何漲勢仍可能不足以日圓擺脫熊市趨勢。

一些分析師表示，如果日銀在宣佈減少購債的同時升息，這項行動可能被視為是受到匯率波動所驅動，而不是其穩定物價的使命。分析師補充，日圓升值在一定程度上緩解了央行收緊政策的壓力。

後藤預估，如果央行升息0.15個百分點，可能會讓匯率回升2-3日圓，但是僅靠升息可能不足以改變貨幣的方向。巴克萊銀行（Barclays Bank）估，日銀本月將把目標提升至0.25％，但預期升息對貨幣的影響有限，預測日圓兌美元匯率在季末將落在160，目前日圓匯率落在158上下。

根據《彭博》對央行帳戶分析顯示，日本上週四預估砸下3.5兆日圓（220億美元，約新台幣7294億元）來支撐日圓，這似乎是今年第3次的干預行動。

巴克萊駐新加坡亞洲外匯和新興市場宏觀策略主管柯提查（Mitul Kotecha）表示，雖然日圓疲軟引發了日銀將在本月升息的預期，但巴克萊認為，日本和海外的利率差仍過大，無法維持日圓扭轉走勢。

日圓多頭可能希望週二（16日）將公佈的美國零售銷售數據表明全球最大經濟正在放緩，這應該會對美國債殖利率帶來進一步的下跌壓力，進而打壓美元兌日圓匯率。然而，如果數據表現強勁，市場注意力很快將回到日銀的政策決定上。

澳洲國民銀行（NAB）駐雪梨外匯策略主管亞特里（Ray Attrill）表示，如果利率沒有變化，很可能會看到日圓再次遭到拋售。

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