傑富瑞欽點系微 是鮮為人知AI黑馬股

今年漲幅與台積電旗鼓相當！傑富瑞欽點系微是鮮為人知AI黑馬股（擷取自官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕惦惦呷三碗公！今年漲幅與台積電旗鼓相當，且輝達、英特爾等巨頭皆是其合作夥伴的IC設計系微（Insyde，6231），是國內鮮為人知AI黑馬股。傑富瑞表示，系微是國內人工智慧遊戲“尚未被發現”的潛力股，由於有望從不斷發展的人工智慧行業中，利用對支援AI PC和伺服器日益增長需求受益，首次將其評等列為「買入」。

系微今年來至7月12日，股價上漲了73.4%，而台積電則上漲75.4%，兩者漲幅旗鼓相當。

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CNBC報導，傑富瑞（Jefferies）9日發佈1份題為「固件領導者和尚未被發現的人工智慧遊戲」研究報告，對系微評級為「買入」，目標價尚有42%的上漲空間。

不過，根據FactSet的數據，自列入評級以來，系微已經上漲了30%以上，該數據顯示系微目前具有17%的上漲潛力。

傑富瑞表示，系微與輝達、Arm、高通、英特爾和總部位於國內的ASPEED（信驊）等頂級晶圓設計公司以及戴爾和惠普等知名原始設備製造商建立了緊密的合作夥伴關係」，這也説明其取得了成功。

傑富瑞分析師在給客戶的報告中指出， 隨著全球AI PC/伺服器的不斷增長，系微處於有利地位，可以抓住人工智慧的契機，推動到2030年複合年銷售增長20%預期。

然而，傑富瑞補充說，儘管系微在技術方面有著悠久的歷史，並建立了多個合作夥伴關係，但系微卻在人工智慧遊戲中尚未被發現。

傑富瑞預計，從2023年到2030年，個人電腦 BIOS 行業整體將以14%的複合年增長率增長；且系微基於特許權使用費的商業模式是其吸引力的另一個因素。

系微對使用其固件的每台設備收取費用，隨著客戶出貨量的增加，創造了顯著的規模經濟。這種模式使系微能夠將毛利率保持在70% 以上，並穩步提高淨獲利率。

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