年化配息近2成 00934首度配息15日最後買進日

首次配息的「中信成長高股息（00934）將於8月9日發放（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕首次配息的「中信成長高股息（00934）將於8月9日發放，每受益權單位實際配發金額為0.33元，以上周5（12日）收盤價估算年化配息率19.05％，吸引逾2.7萬人加碼買進，根據公告，要參與配息的最後買進日為7月15日。

00934於7月1日公告第一階段分配評價結果，市場反應熱烈，根據中國信託投信官網數據顯示，00934規模從7月1日的111.66億元增加到7月11日的259.92億元，9個交易日規模大增近1.4倍。

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此外，根據集保統計，00934自7月1日至5日受益人數單周新增2.7萬人至8萬1990人、成長近5成，顯示不少投資人刻意加碼參與配息。

中信投信經理人張圭慧表示，00934追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除權息淡旺季，共調整2次，今年4月為迎接即將到來的除權息旺季，進行第一次調整成份股後，00934持股產業主要分布在電子、金融與傳統產業，將投資組合轉換成高股息風格。

展望後市，張圭慧認為，美國聯準會主席鮑爾釋出降息的時機漸趨成熟的訊號，資金面將有利於台股盤勢，加上台灣景氣維持穩健，上市櫃企業獲利顯著成長，台股多頭格局可望延續，建議投資人可透過台股高股息ETF，布局相對有成長潛力的題材，有機會跟上新一波漲升行情。

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