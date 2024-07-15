房市、內需持續低迷 中國Q2經濟成長放緩

中國第2季GDP年增4.7％，較上1季的5.3％成長放緩。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於持續的房地產低迷，加上就業不穩定的情況打壓了內需，中國第2季經濟成長出現放緩，成長速度更低於市場預期，增加了人們對於北京需要推出更多刺激措施的預期。

《路透》報導，週一（15日）公佈的數據顯示，中國4月到6月經濟成長年增4.7％，較上1季的5.3％放緩，未達分析師預期的5.1％，來到2023年Q1以來最慢增速。在這些數據發佈之際，北京正尋求在三中全會上提振經濟信心，儘管促進成長和削減債務等互相矛盾的要求，使得這些計劃變得複雜。

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花旗分析師在1份報告中表示，國內需求疲軟恐繼續拖累通膨，並開始削弱生產實力，現在所有目光都聚集在7月的三中全會和政治局會議上。

以單季成長來看，Q2經濟季增0.7％，低於1月到3月的1.5％成長。北京的目標是2024年經濟成長達5％左右，許多分析師認為，要達成這一野心勃勃的目標，可能需要更多的刺激措施。

為因應國內需求疲軟和房地產危機，中國擴大了基礎設施投資，並將資金投入高科技製造業。今年中國經濟成長不平衡，工業生產超過了國內消費，房地產低迷和地方政府債務增加引發了通貨緊縮風險。儘管強勁的出口提供了一些支撐，但日益加劇的貿易緊張局勢現在構成了威脅。

本月公佈的數據顯示，中國6月出口年增8.6％，進口意外下滑2.3％，顯示製造商正在提前下訂單，搶在貿易夥伴徵收關稅前出口。而6月消費者物價連續第5個月上漲，但未達預期，而工廠通貨緊縮問題持續存在，政府措施無法有效提振內需。

中國人民銀行總裁潘功勝上（6）月承諾，堅持支持性貨幣政策立場，並表示，央行將靈活運用利率、法定準備金比率等政策工具支持經濟發展。

中國共產黨中央政治局預計將在7月底召開會議，花旗分析師預估，屆時北京將推出新1倫房地產支援措施。今年5月，中國當局允許地方國營企業購買未售出的完工房產，人行也提供了3000億人民幣（420億美元，約新台幣1.34兆元）的貸款。

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