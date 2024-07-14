美銀喊買4檔財報黑馬股！台積電扮AI急先鋒（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕財報季即將到來，美銀在財報發佈前，喊進4檔股價還有上漲空間的黑馬股，在4檔看好股中，AI股佔2檔，而今年來漲勢犀利的龍頭輝達並不在名單上，而是欽點後來居上的護國神山台積電（2330）與博通，至於另2檔則是大型電力公司Eletrobras，與金屬卡製造商CompoSecure。

CNBC報導，台積電即將於週四（18日）召開法說會，在財報公佈前，美銀喊買，美銀指出，在移動領域持續增長、人工智慧（AI）的興起以及物聯網（IoT）的普及，應該會帶來全球總計算能力的可持續增長。

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為此，將台積電2024/25/26會計年度盈餘預估上調0.3%/4.9%/3.7%，以反映前沿節點、雲AI和更有利的ASP前景的強勁需求。

而今年來股價已漲約57%的博通（Broadcom），美銀認為還有更大的上漲空間，分析師維韋克·艾莉亞（Vivek Arya）將其目標價從每股2000美元上調至2150美元。

Arya指出，博通正從「價值股轉向增長型」，因為人工智慧佔據了主導地位，他指出，在人工智慧晶圓和VMware的推動下，增長可期，雖然來自輝達等公司的競爭依舊激烈，但Arya表示，博通多樣化的增長動力、備受推崇的管理團隊，以及資本增值、股息增長和高於市場收益的獨特記錄，可以證明溢價倍數是合理的。

至於即將於8月初公佈財報的巴西大型電力公司Eletrobras，美銀分析師亞瑟·佩雷拉（Arthur Pereira）表示，除了基本面回升外，其他的催化劑包括更高的電價、輸電收入的上調和增值資產出售，隨著股價近期悲觀情緒已見頂，因此，將其列為未來12個月首選之一。

另首次被列為買入評級的金融信用卡製造商CompoSecure，有望實現驚人的增長。美銀指出CompoSecure與發卡機構的關係無與倫比，它佔據了83%的市佔，我們認為隨著金屬卡發行量的飆升，它將進一步主導該領域。

分析師表示，CompoSecure是1個創新者，用黃金和玻璃開發卡片，作為富裕持卡人的“身份象徵”。

雖然CompoSecure今年股價上漲了近40%，但還有進一步的上漲空間，美銀認為其令人羨慕的競爭地位和龐大的潛在市場，使其能夠很好地實現其兩位數收入增長、50%的毛利率和30%調整後獲利率的長期增長目標。

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