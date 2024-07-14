三星陷「晶片危機」！員工曝：內部士氣低落、 工程師有意跳槽

對薪資、福利的不滿使三星員工8日發起大罷工。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，升高的勞動危機使三星在人工智慧（AI）市場上追趕對手的努力趨於複雜。一名三星工程師透露，「內部氣氛悲觀，我們在高頻寬記憶體（HBM）上落後SK海力士，在代工領域也趕不上台積電」。一些員工也說，「許多人考慮離職，加入對手陣營」。

報導指出，三星本月初預期今年下半年營業利潤有望年增1500%，然而該高於預期的財測正面臨越演越烈的罷工，以及在攸關未來成長領域上落後對手的衝擊。今年以來三星股價上升7.5%，反觀SK海力士飆漲65%。

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三星在HBM晶片的開發落後SK海力士與美商美光，該晶片是AI系統的關鍵元件，三星也尚未通過作為輝達HBM供應商的資格認證。

SemiAnalysis分析師謝麥隆（Myron Xie，音譯）說，「對於傳統上為記憶體製造龍頭的公司而言，這是極為令人憂心的事。HBM非常有利可圖，因此三星錯過大好機會」。

三星也無法削弱台積電在全球代工領域的主導地位，謝麥隆說，「雖然客戶希望有第2家代工廠，但對客戶而言，頭號優先是技術品質以及供應來源穩定，這些是三星晶圓廠無法保證的」。

五月間三星會長李在鎔突然任命業界老將全永鉉接掌裝置解決方案（DS）事業群，他承諾「讓內外部氣氛煥然一新，以解決公司的『晶片危機』」。然而三星一名晶片工程師說，「即使換了新首長，也沒有看到許多改變」。

一些工程師也說，「人們對於整體薪資不滿，認為他們的待遇不如SK海力士；許多人考慮離職加入對手企業」。

越益升高的不滿致使8日全國三星電子工會（NSEU）6500名成員發動3天罷工。三星否決該工會加薪等要求，NSEU隨即宣佈「無限期罷工」，目標鎖定影響包括用於生產HBM晶片的產線運作。

三星智慧手機業務部一名研究員說，「較少的財務獎勵使員工士氣低落，他們感到無助，因為管理階層似乎漫無方向」。三星一名家電銷售員也補充，「我已經習慣銷售成長，這是我第一次經歷到成長下滑，我團隊裡的人有深深的危機感」。

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