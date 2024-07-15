贈與農地或公設地 免徵贈與稅要件大不同

高雄國稅局表示，贈與農地及公設地，免徵贈與稅的要件大不同。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局表示，政府給予公共設施保留地及農業用地租稅優惠，對於贈與公設地、農業用地及地上農作物，皆有免徵贈與稅規定，但兩者適用受贈對象與計算方式大不同，其中公設地適用免徵贈與稅的受贈對象限配偶及直系血親，農地則包括配偶、直系血親及兄弟姊妹。

舉例說明，甲君今年度欲將名下擁有的A農用土地（公告現值1500萬元）及B道路用地（公告現值1000萬元）贈與妹妹乙君，檢附農業用地做農業使用證明書及土地使用分區證明書，申請免課贈與稅；經審查，A農用土地符合「遺贈稅法」第20條第1項第5款規定，核定不計入贈與總額1500萬元，免徵贈與稅；但B道路用地因受贈對象為妹妹，不符合「都市計畫法」第50-1條規定，無免徵贈與稅適用，因此核定應繳納贈與稅75.6萬元〔（1000萬元-免稅額244萬元）×10%〕。

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高雄國稅局提醒，贈與農地或公設地免徵贈與稅，應留意受贈對象是否符合免徵贈與稅條件，且受贈取得農用土地，應自受贈日起列管5年內繼續做農業使用，這類贈與稅申報案件可適用贈與稅跨局申辦服務。

高雄國稅局表示，贈與農地及公設地，免徵贈與稅的要件大不同。（高雄國稅局提供）

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