中國經濟沒指望又不安全 外國直接投資金額再減3成

外國企業對中國的直接投資（FDI）持續下滑。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於中國經濟成長放緩，加上實施「反間諜法」等法規，美國又對中國祭出口管制措施，導致外國企業對中國的直接投資（FDI）持續下滑，繼去年外國直接投資金額暴跌82%後，今年上半年外國直接投資金額再減29.1%。

中國商務部指出，今年上半年全國新設立外商投資企業2萬6870家，但外國直接投資金額4989.1億元人民幣（688.3億美元），較去年同期下跌29.1%。去年全年中國的外國直接投資金額年減82%，創1993年以來最低水準。

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由於中國經濟在疫後復甦不如預期，反而露出疲態，2022年經濟成長率僅3%，去年在比較基期較低的情況也僅成長5.2%，顯示經濟增速已放緩。

《美國之音》報導，分析師指出，中國這種經濟成長速度，已經沒有那麼大的空間去容納大量外資參與了。

分析師說，有很大一批美國科技公司和投資人已經撤離中國，因中國的競爭力已大不如前，勞動成本更高，經濟增速也不像以前那樣快，疫情期間的封控措施凸顯了無法忽視的供應鏈風險，還有無法忽視的政治風險。

這些政治風險多年前雖然就已經存在，因為近幾年來國際政治形勢變化，例如美國對中國祭出半導體出口管制措施，導致兩國關係緊繃，台海緊張局勢升溫，以及中國用經濟手段影響澳洲、立陶宛等國內政的案例，讓投資中國的風險引起更多關注。

此外，中國政府實施「反間諜法」等法規，對間諜活動的定義不明確，加上中國許多政策說變就變，也是外資卻步的重要原因。由於外資偏好長期投資，因此很看重官方政策的穩定性，但近年來中國監管打壓補教、娛樂、遊戲等產業，都讓相關產業蒙受巨大損失。

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