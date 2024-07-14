前國科會主委吳政忠 接任工研院董事長

前國科會主委吳政忠，將接任工研院董事長。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕前國科會主委吳政忠確定將出任工研院董事長，知情人士表示，吳政忠擔任科技政委及國科會主委多年，參與政府許多科技發展願景擘劃，例如晶創計畫等，轉任工研院董事長後，可望結合產學研資源，協助推動我國科技發展。

吳政忠是康乃爾大學理論與應用力學碩士及博士，曾任台大應用力學研究所所長、國科會航太計畫召集人、行政院科技顧問組副執行秘書、國科會副主委、行政院政務委員及國科會主委；蔡政府任內，吳政忠擔任科技政委及國科會主委，這次轉任工研院董事長，產學界人士認為是適才適所的安排。

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吳政忠520卸任不久，就接受美國智庫胡佛研究所（Hoover Institution）邀請，赴矽谷出席關於美國晶片法（CHIPS and Science Act）的閉門會議，與美國智庫學者分享台灣半導體產業及政策觀點。他強調，台灣在全球安全供應鏈扮演重要角色，應將台灣納入國際組織架構，以民主結盟，對抗來自威權的經濟脅迫。

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