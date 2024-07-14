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上半年基金報酬率台股最優 前10名包辦7檔

2024/07/14 19:42

上半年基金報酬率，台股最優。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股基金超狂!根據統計，國內外逾2000檔股債基金（含ETF）中，今年上半年報酬率排行，前10名中，7檔由台股基金包辦，報酬率在57%至73%不等，排名第一是華南永昌環境永續傘型基金，報酬率高達72.42%，路博邁台灣5G股票基金報酬率也有7成。

至於排名第3至第7依序為:凱基台灣優選高股息30ETF、富邦台灣科技ETF、群益印度中小證券基金、野村台灣高股息基金、國泰台灣5GPLUS ETF，報酬率超過6成；第8名至第10名分別為:統一台灣動力基金、富邦AI智能新趨勢多重資產基金、富邦證券投資信託基金A，報酬率都在57%以上。

投信業者指出，國內外基金（含ETF）超過2千檔，而今年只要有買台股基金，表現都不會讓投資人失望。目前台股基金上百檔，多數上半年報酬率都在3成以上、最少也有1成，若是以近一個月台股基金績效來看，無論是主被動型基金平均報酬率也超過14%。

保德信投信分析，打敗2千檔基金績效勝出的台股基金，主動型基金多重押晶圓代工、伺服器、組裝等搭上AI成長列車的電子類股，反映出若要深度參與AI的多頭列車，可挑選布局AI概念股純度高的台股基金，至於上榜的ETF同樣以科技或追蹤大盤等晶圓代工類股占比高的ETF為主。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，半導體類股單年度漲勢驚人，在近11年中高達8次位居領先地位，充分反映台股不僅科技產業表現亮眼，半導體更成為擔綱台股重要的多頭要角。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君也說，在AI題材持續發酵、半導體暢旺下，強勢科技股如半導體、AI相關供應鏈、高速傳輸、共同光學封裝（CPO）、蘋概股等題材均有利台股後市表現，投資人不管在股市高、低點都可以定期定額投資。

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