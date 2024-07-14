加薩戰爭重創經濟 以色列4.6萬家企業倒閉

去年10月以色列與哈瑪斯爆發戰爭以來，迄今尚未停火，損及以國經濟。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以媒披露，自從去年10月7日以色列與哈瑪斯爆發戰爭以來，迄今已經造成4.6萬家企業倒閉，預期到今年底，約有 6 萬家企業關門。

希伯來文媒體《Maariv》報導，商業資訊公司 Coface Bdi 統計顯示，加薩戰爭對經濟造成嚴重打擊，迄今已有 4.6 萬家企業關閉，小企業受到的衝擊最大。

請繼續往下閱讀...

CofaceBdi 執行長阿米爾（Yoel Amir）表示，這一數字相當可觀，幾乎沒有一個行業能夠倖免，倒閉的企業中約3.5萬家是僱用最多5 名員工的小型企業。其中，受到最嚴重衝擊的行業是建築業，以及圍繞整個建築業產業鏈，包括陶瓷、空調、鋁、建築材料等。

阿米爾強調，貿易部門也受到巨大影響，包括服務業以及時尚、家具、家居用品、娛樂、運輸和旅遊業等。以色列目前幾乎沒有外國旅遊業，全國各地的企業都受到損害，預計到2024年底，將有6萬家以色列企業關閉。

他說，「儘管面臨諸多困難和挑戰，我相信我們有能力從這場危機中恢復過來。以色列經濟過去已經證明韌性和從嚴重危機中恢復的能力，我毫不懷疑它會再次這樣做，透過共同努力、相互支持以及以色列企業的決心和創造力，我們將能夠恢復，並在戰後帶來新的成長」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法