川普遇襲重返白宮機率增 中國股民悲嘆「A股完了」

川普遇襲後，外界認為，川普重返白宮機率增加，中國網友憂川普將對中國商品課徵高關稅，不利A股走勢。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）13日前往賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席造勢活動時，遭到槍擊，外界預期，川普贏得11月大選機會增加，中國憂川普重返白宮將兌現承諾，對中國商品開徵60%關稅，勢必衝擊中國外貿，中國股民悲嘆「A股沒了」、「週一開低走低」。

美國前總統川普在造勢場合遭暗殺未遂，牽動美國總統大選選情。《彭博》指出，投資界認為，這次槍擊事件增加川普重新入主白宮的可能性，本週押注川普獲勝的交易將會增加。

請繼續往下閱讀...

隨著市場對川普勝選的預期攀升，中國投資界及股民都擔心美中脫鉤加速，加上川普之前提出要對中國商品課徵60%關稅，勢必衝擊中國出口。

中國中信證券發布報告稱，由於川普提出將對中國商品徵收60%的關稅，若川普勝選將直接衝擊中國出口2.1至2.6個百分點。

中國網友也認為，美國一旦發生重要事件，受到影響的不僅僅是美國，全世界都會受到波及，所以對A股的影響是負面的。中國網友說，明天亞洲股市先開盤，預計A股應該會開低，而美股要等到週一（15日）晚間才會反映這次槍擊事件的影響，倘若美股大跌，那麼A股在週二（16日）也會遭到波及。

有人認為，「川普更穩了，對A股科技類股肯定是利空」、「利好那指（美國那斯達克指數），A股沒了」、「倒楣蛋A股」。另有網友則建議可以買紡織股，因為有商人已將川普遇襲握拳喊戰鬥時的照片，製成T恤在淘寶販售；還有人喊加碼中國「歌爾」股票，主要是川普遇襲耳朵濺血。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法