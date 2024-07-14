中部3大水庫蓄水率皆破9成 水利署：光電致旱論不攻自破

鯉魚潭水庫日前滿庫，鋸齒堰自由溢流的美景。（圖由鯉魚潭管理中心提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕今年進入汛期後，受到梅雨鋒面與午後陣雨的挹注，全台各地水庫水位穩定回升，中部主要大型水庫，包括鯉魚潭、德基、日月潭，蓄水率都維持在9成以上。對此，經濟部表示，去年部分人士說「光電板會導致旱情」的謠言不攻自破。

去年南部遇到大旱，南部農田採取防旱休耕措施，坊間則傳出謠言，指稱是中南部設置光電板才導致氣候異常，抨擊展綠是錯誤政策方向，才會釀成連3年2度百年大旱。

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水利署今日最新統計，中部庫容量破萬噸的大水庫中，鯉魚潭水庫蓄水率99.37％、德基水庫91.2％、日月潭水庫93.28％。

至於中部庫容量未破萬噸的水庫中，永和山水庫蓄水率96.39％、明德水庫59.91％、霧社水庫83.87％、湖山水庫滿庫。

南部水庫方面，庫容量超過5萬噸的曾文水庫蓄水率50.79％；庫容量未破萬噸的水庫中，南化水庫97.88％、烏山頭水庫81.47％。

水利署表示，目前僅桃園地區為水情提醒綠燈，其餘地區皆是水情正常，全台水情相當穩定。此外，石門水庫數日前（本月9日）才突破4成大關，現在蓄水率已升至48％。

經濟部也表示，將氣候變遷造成的旱澇不均，歸咎是中南部地區設置光電板，這種說法是穿鑿附會，缺乏科學根據。

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