嗅到商機！川普遇襲「握拳喊戰鬥」照被製成T恤販賣

川普遇襲「握拳喊戰鬥」照被製成T恤在網路販賣。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）13日前往賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席造勢活動時，遭到槍擊，引發全球關注。有人將美聯社拍攝槍擊發生當下，川普挺直身體，握拳高舉右手對支持者喊著「戰鬥！戰鬥！」，背景還有美國國旗飄揚的照片，製成T恤在網路販賣，讓不少網友直呼真有商業頭腦。

綜合媒體報導，川普13日到賓夕法尼亞州巴特勒市出席一場露天造勢，正在台上演說時，現場突然傳出槍響，川普疑遭槍擊，臉部與耳朵都有血跡。

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根據網路影片顯示，槍擊案發生當下，川普一度在持續的槍聲中躲到演講台下方，維安特勤人員蜂擁而上，試圖將川普護送下台，但現場麥克風收音聽到川普要特勤人員「等一下」，隨即挺直身體，握拳高舉右手對支持者喊著「戰鬥！戰鬥！」，最後川普在多名特勤人員護送離場。

上述一幕也被美聯社記者沃奇（Evan Vucci）拍攝下來，川普遇襲後振臂的照片，激勵人心，引發網友討論，有網友表示，堪比『自由引導人民』了」、「這張好到太誇張了」、「這太扯了，擺拍也沒這麼帥」等。

有人則嗅到商機，立即將該照片製成T恤在網路販賣，包括美國網紅Hodge Twins。Hodge Twins在社交媒體X上發佈川普握拳喊戰鬥照片的T恤，每件販售35美元（約新台幣1136元），並稱這件T恤100%的利潤都捐給川普的競選團隊。

不僅美國，網路隨即流出疑似由中國義烏市生產的川普握拳喊戰鬥照T恤，速度之快讓網友全看傻眼。

對於商人們販售T恤之舉，有不少網友直呼，真有商業頭腦。有網友表示，「真有效率」、「真的會賺錢，太扯」、「在中國穿這件會不會出事 ? 畢竟當初就是川普先制裁中國的」、「剛買了一個，川普2024一路走好！」。有網友則批評「在這起事件中，有人死亡，還有人重傷，你是賣T恤的嗎？」、「兄弟，血還沒乾」等。

美國網紅Hodge Twins在社交媒體X上發佈川普握拳喊戰鬥照T恤，每件販售35美元。（圖擷取自Hodge Twins X帳號）

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