高於標普總市值？投資大老喊輝達市值可望飆至49兆美元

AI晶片霸主輝達市場地位穩固。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片霸主輝達評級日前才遭New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 下調，曾押注特斯拉及亞馬遜等公司聞名的科技投資大老安德森（James Anderson）則持樂觀態度，他認為，未來10年內輝達的市值將達到49兆美元（約台幣1592.5兆），超過當前標普500指數總市值。

《金融時報》報導，安德森（James Anderson）因對特斯拉和亞馬遜等公司的早期投資而聞名，被譽為最成功的科技投資者之一。他管理一檔6500 億美元規模的基金，最大持股部位就是輝達。

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安德森說，「在最樂觀的情況下，輝達的潛在規模遠遠超過以往所見，可能使市值達到數十兆美元。這不是一個預測，若AI能夠爲客戶服務且輝達保持其領先地位，這將是一種可能性」。

安德森強調，輝達指數級進步、硬軟體的競爭優勢以及文化和領導力，正是我們所追求的。他並在致投資者的信中預估，10 年之內輝達股票價值可能達到 2萬美元，市值約 49 兆美元。這個數據比目前標普 500 指數總市值約47 兆美元還高。

安德森稱，對我們來說，最重要的是 GPU 在AI領域的應用過程，可能從蓬勃發展到潛在的停頓，再到行業轉型，這個發展路徑或許會波動，若輝達（股價）一次或多次回檔 35-40%，「他不會感到驚訝，而且會在這種情況下加碼」。

對於生成式AI是否被誇大一事，安德森表示，狹義的生成式AI用於基本服務和消費者服務很可能被誇大了，但我們認為最大的問題是，它是否能夠在10年內解決嚴重的問題，包括自動駕駛、機器人技術和藥物發現，而輝達在支持和提供這些領域的服務部分，處於領先地位。

統計顯示，自今年年初以來，輝達股價已飆升1.6倍以上，市值突破3 兆美元，輝達市值能否在10年內達到安德森所預期的49兆美元，難以論斷。

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