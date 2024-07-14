華爾街日報調查：川普若重返白宮 通膨恐比拜登連任更嚴重

多數經濟學家認為，若川普重返白宮，通膨、赤字和利率，都將高於拜登連任。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》調查顯示，多數經濟學家認為，如果川普重返白宮，通膨、赤字和利率，都將高於拜登連任。

報導指出，川普喜歡提醒選民，拜登擔任總統期間，美國通膨率達到40年來最高水準。不過，若共和黨總統候選人川普在11月的大選中獲勝，不要指望他能比拜登更快降低通膨。

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Economic Outlook Group全球經濟學家Bernard Baumohl說：「我認為，如果川普擔任總統，通膨確實存在重新加速的風險」，這很可能導緻聯準會將利率定在比通膨繼續下行時，更高的水平。

調查也顯示，51%的經濟學家預期川普上台後，聯邦預算赤字會增加，22%的經濟學家預期拜登上台後赤字會增加。赤字擴大往往會對通膨和利率帶來上升壓力；另有59%的經濟學家認為，若川普主政利率會上升，16%的經濟學家認為拜登主政，利率會上升。

德銀證券美國經濟學家Matthew Luzzetti 則表示，無論下一任總統是誰，都很有可能出現巨額赤字，更大的通膨差異很可能來自貿易等政策。

德意志銀行估計，川普提出關稅措施將使整體物價上漲1%至2%。相較之下，近年來大量移民可能透過緩解疫情後的勞動力短缺，使通膨率降低多達0.5個百分點。

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