川普遭槍擊恐影響11月美國大選 金融市場需防黑天鵝事件

美國前總統川普（Donald Trump）13日前往賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席造勢活動時，遭到槍擊。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）13日前往賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席造勢活動時，遭到槍擊，消息一出，引發全球關注。對此，有投顧法人認為，川普遭槍擊事件，恐對於11月美國總統選舉產生多方面的影響，包括槍枝管制法案推動、川普自身競選活動安排、美國政治局勢變化等，預期金融市場可能做出避險策略，防止黑天鵝事件發生。

第一金投顧認為，川普槍擊事件可能會引發外界對公共安全和槍支管制問題的關注。美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）可能會利用該事件來推動他們的槍支管制，強調需要採取更嚴格的法律管制。

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其次，川普自身的競選活動可能會因13日槍擊事件受到影響。第一金投顧認為，雖川普目前確認安全，但這次槍擊可能會改變川普的競選日程，並影響他的公開露面次數。安全問題將成為川普及其競選團隊的一個重要考量因素。

第三，川普遭槍擊事件，可能會引發川普支持者的同情和支持，進一步激勵川普的核心支持者，鞏固川普在共和黨內的領導地位。

第四，川普遭槍擊事件可能會加劇美國政治局勢的緊張。合庫投信稱，川普一直是美國政治中極具爭議性的人物，這次槍擊事件可能會引發更多的政治分歧和對立。兩黨候選人及其支持者可能會針對這次事件展開激烈的口水戰，進一步加劇選舉前的對立情緒。

第一金投顧強調，這次槍擊事件發生在選舉前3個月半，可能不僅僅是一個單純的暴力事件，恐會在多個層面上影響即將到來的美國大選，從「選民情緒」到「政策議程」，再到「候選人的競選策略」，都可能受到波及，甚至金融市場會開始做出「避險或對沖，防止黑天鵝事件發生」。

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