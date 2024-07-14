金管會上半年裁罰1.07億 保險局罕見最低

金管會三局今年上半年裁罰1.07億元，較去年同期略減。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會旗下三大業務局公布今年上半年裁罰金額，合計為1億706.5萬元，較去年同期略減2%；罰鍰由高至低依序為銀行局3965.5億元、證期局3411億元及保險局3330億元；其中，銀行局連續2年居「三局之冠」，而保險局則是5年來三局罰鍰最低。

這項罰鍰數字統計以金管會轄下銀行局、保險局及證期局的裁罰金額為計算主體，除了金融三業外，還包括上市櫃公司等。

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由於2023年金管會開出罰單為2億5404萬元，雖然只有年減0.23％，卻是2019年以來、即5年最低紀錄，因此，市場也關注今年裁罰額，是否創6年新低？

根據最新統計顯示，金管今年上半年裁罰為1億706.5萬元，年減2%。

回顧過去，金管會統計依序為2021年上半年裁罰金額為1億6772萬元，2022年上半年為6668萬元、年減幅度高達60.2%；2023年上半年為1億925.5萬元、年增高達63.85%，過去數年的罰鍰起伏差距都相當大。

金管會官員直言，裁罰數字只能做為參考，也就是顯示這一段期間狀況，不具預測性，「無法用上半年開罰金額，來預測下半年的狀況或全年數字」。例如：2022年上半年金管會的裁罰金額為6668萬元，下半年大幅翻轉為1億8650萬元，全年合計2億5318萬元。

就三局裁罰狀況來看，銀行局今年上半年開出罰單今年最多，達3965.5億元，去年上半年同期也是銀行局最多；證期局為3411億元居次，至於保險局為3330億元最少，過去以來，保險局的裁罰金額多為三局之冠或第二，鮮少低於證期局。

檢視三大業務局在今年上半年前三大裁罰案件，銀行局排第一名是台中商銀被重罰1200萬元，主因是董事長被控涉及挪用10億元公款，用來購買私人飛機、超跑等；第二、三名同為開罰800萬元，包括新光銀行因為理專挪用款項，與客戶資金不當往來，及國泰世華因為櫃員不當挪用資金。

保險局上半年裁罰金額前三大案件，第一是法巴人壽900萬元，主要是公司治理及內控缺失；第二是法巴產險的600萬元，涉及公司治理問題；第三有兩家，包括：台中銀保經公司及台灣人壽。

證券期貨局上半年裁罰金額前三大案件，第一與第二名同為120萬元，包括：時間投顧及國泰投信，至於罰款第三名為國票證券的110萬元。

此外，金管會編列今年度罰款收入預算為2億7468萬元，若以上半年裁罰金額來看，目標達成率為39%。

對於今年上半年裁罰金額較去年減少，金管會表示，主管機關裁罰目的，在於導正業者的缺失行為；況且，行政機關必須依法行事，每一筆罰鍰都是有所本，必須經過行政調查及相關程序，不會為了裁罰而罰。

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