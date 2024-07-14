繼馬斯克後 對沖基金大亨阿克曼也表態支持川普

美國對沖基金大亨阿克曼（Bill Ackman）。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼科技富豪馬斯克（Elon Musk）後，美國對沖基金大亨阿克曼（Bill Ackman）也公開表態支持美國前總統川普（Donald Trump）。

綜合媒體報導，川普13日前往賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席一場露天造勢，正在台上演說時，現場突然傳出槍響，川普右耳受傷流血，所幸並無大礙。

請繼續往下閱讀...

根據網路影片顯示，槍擊案發生當下，川普一度在持續的槍聲中躲到演講台下方，維安特勤人員蜂擁而上，試圖將川普護送下台，但現場麥克風收音聽到川普要特勤人員「等一下」，隨即川普挺直身體，握拳高舉右手對支持者喊著「戰鬥！戰鬥！」，最後由多名特勤人員護送離場。

馬斯克隨後在社群平台X上轉發川普「英勇喊話」的影片，並正式表態他將全力支持川普，並希望川普早日康復。

繼馬斯克後，美國對沖基金大亨阿克曼（Bill Ackman）也在X上公開表態支持川普，他稱，這是根據自己的經驗數據，謹慎、理性做出的決定，並表示後續將寫一篇長篇文章來解釋他的想法。

阿克曼的表態，引發網友熱議，有網友表示，「哇，對川普來說，這一天可能比他被定罪的那一天更成功」、「阿克曼，作為像你這樣的人，我的第一要務是打擊反猶太主義，我對這次選舉持觀望態度，但現在我看到你支持川普總統，我終於決定投票給他」、「保持開放的心態並傾聽不同的觀點很重要」、「太棒了，阿克曼，團結是可能的」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法