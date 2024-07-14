地表最強AI晶片輝達GB200量產 投信：台廠供應鏈是主要受惠者

地表最強AI晶片輝達GB200量產，投信看台廠供應鏈是主要受惠者。（圖擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕地表最強AI晶片GB200量產，在第三季放量的情況下，投信法人認為，台廠供應鏈將是主要受惠者，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382），以及金像電（2368）、欣興（3037）等。

野村投信投資策略部副總張繼文分析指出，從輝達即將推出的GB200 Oberon NVL72進行BOM成本分析，特別是Nvidia GB200將帶來硬體及零組件產值的提升，該產品是2025年最重要的AI伺服器產品，也是供應鏈廠商業務增長的主要推動力，GB200 NVL36伺服器機櫃平均售價可能為180萬美元，GB200 NVL72伺服器機櫃售價約300萬美元，在硬體規格方面GB200 NVL36搭載36個超級晶片GB200、18個 Grace CPU、36個增強型B200 GPU，GB200 NVL72有72個超級晶片GB200，36個Grace CPU、72個 B200 GPU。

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也就是說，GB200硬體規格較H100大幅提升，GB200單價是H100的10倍，張繼文指出，台廠供應鏈是本波元件主要的受益者，此外，根據模擬的CoWoS模型，預計2025年台積電將製造總計500萬至520萬個Blackwell GPU，主要生產GB200（Bianca模組:2個Blackwell GPU和1個Grace CPU），Nvidia Blackwell架構預估單顆GPU半導體價值將倍增。

他也說，根據最新的供應鏈調查報告顯示，鴻海和廣達將從今年第三季末開始量產NVL36和NVL72，並計畫到2024年底交付5000個至1萬個機架，AI相關半導體市場成長率持續上修，2023-2027年複合成長率可望達到39%。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸也指出，AI運作時需要龐大的計算能力，因此需要強力的硬體支援，有利於挹注GPU、AI晶片等大廠，預期2023年至2027年的運算AI和推論AI晶片複合成長率可達到32%至60%的成長，而雲端系統商為求差異化而自行研發晶片，帶動客製化晶片（ASIC）成長幅度更為驚人，可望達85%的複合成長率。

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