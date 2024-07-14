OpenAI傳開發一款代號「草莓」的AI模型 遭馬斯克嘲諷

OpenAI傳開發一款代號「草莓」的AI模型 （示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕ChatGPT開發商「OpenAI」傳出正在開發一款新AI模型技術、代號名為「草莓（Strawberry）」的專案，旨在大幅提升AI的推理能力。消息一出，遭科技富豪馬斯克（Elon Musk）嘲諷，稱「我們原本以為AI末日是「迴紋針問題（paper clip maximizer）」，但沒想到它實際上是永遠的草莓地（Strawberry Field Forever）。」

《路透》引述OpenAI內部文件與知情人士消息報導，OpenAI內部團隊正在開發一款代號為「草莓」專案，目的是增強OpenAI的模型的推理能力，處理複雜科學和數學問題的能力，讓大模型不僅能產生查詢答案，還能提前規劃，自主、可靠地瀏覽網路，進行所謂的「深度研究」。

請繼續往下閱讀...

報導指出，即便在OpenAI内部，「草莓」專案運作也是嚴格保密的，目前無法確定「草莓」的發布時間消息。

對於上述報導，OpenAI回應表示，公司希望AI模型能夠像人類一樣看待和理解這個世界，不斷研究新AI能力也是業內普遍做法，但並未直回答關於 「草莓」專案 的問題。

報導一出，引發外界關注，當中包含科技富豪馬斯克。馬斯克在社群平台X上發文表示，「我們原本以為AI末日是「迴紋針問題（paper clip maximizer）」，但沒想到它實際上是永遠的草莓地（Strawberry Field Forever）。」

報導指出，迴紋針問題是由瑞典哲學家博斯特羅姆（Nick Bostrom）在討論超智能風險時提出的一種思想實驗，這個問題的核心是關於目標導向的AI可能如何在追求其目標時無意間導致人類滅絕。而《永遠的草莓地》為著名搖滾樂隊披頭四（The Beatles）創作的一首歌曲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法