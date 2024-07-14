台股今年漲幅逾33％稱霸亞股 是韓港星的4倍

台股今年上漲33.38%，漲幅是韓、港及新加坡的4倍以上，遙遙領先亞洲鄰國（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股上週五（12日）大跌473點、創今年第3大跌點，但以「週」來看，大盤仍上漲1.53%；根據投顧統計，今年以來，台股累計漲幅達33.38%，不僅是「亞股強棒」-日本股市的1.4倍，更為韓國、香港及新加坡漲幅的4倍多，表現「稱霸整個亞股」，遙遙領先鄰國。

投顧分析師表示，上週（7/8~7/12）台股創新高後，受到美股衝擊出現回檔，使得2萬4關卡得而復失，不過，從各面向來看，台股多頭趨勢不改。

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首先，檢視台股在全球股市表現。根據統計，今年以來截至7月12日為止，台股漲幅為33.38%，在國際股市漲幅排名第5，目前僅輸給阿根廷（84.53%）、委內瑞拉（57.55%）、土耳其（48.12%）及費城半導體（38.31%）。

其次，就鄰國亞股表現來看，台股更是一路領先。去年拿下亞股冠軍的日本，今年落後台股淪至第二，日經225的漲幅僅23.23%，尚輸台股一大截；至於「亞洲四小龍」的新加坡、韓國及香港，今年漲幅依序為7.95%、7.58%及7.46%，台股漲幅都在4倍以上。

而中國的上海綜合指數，今年下跌0.12%，表現尚未脫離谷底。

展望後市，台新投顧表示，7月中旬進入第二季財報法說高峰期，個股波動加劇；但「基本面」及「技術面」仍雙雙偏多，包括：營收開始回溫，第三季進入營收快速成長期；資金重回權值最大的電子族群，預計台股股價下檔有撐。

台新投顧指出，從籌碼面看，由於外資買盤不穩定，投信持續偏多；從評價面看，受惠AI產高成長帶動，台股本益比評價仍有擴張空間。

「大盤上漲推力仍是看台積電！」永豐投顧表示，台積電公布六月營收後，市場看到台積電第二季營收年增率達到40%，對於第二季財報信心大增，而7/18將迎來台積電的法說，市場抱持樂觀，因此，股價連漲四天，帶動大盤不斷創高。

由於台積電占大盤權重已經逼近35%，永豐投顧強調，只要台積電繼續前進，大盤就能維持不墜。

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