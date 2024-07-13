晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

AI在股市的主導地位何時消退？高盛曝1關鍵

2024/07/13 21:54

全球迎AI浪潮，相關概念股股價走揚。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI概念股股價飆升，輝達和微軟等公司推升股市創新高。高盛提醒，倘若這些科技企業想要維持高股價，最終需要在投入巨資後拿出成果。

《商業內幕》報導，高盛指出，過去四個季度，亞馬遜、Meta、微軟和Alphabet共投入 3570 億美元，用於資本支出和研發，很大一部分被分配給AI。

有鑑於此，高盛分析師 Ryan Hammond等人所出具的報告正密切關注收入下調問題，以尋找 AI 支出未帶來回報的跡象。若回報沒有實現，預計市場最大領導者的股票將遭受損失。

報告指出，超大規模企業最終將被要求證明其投資會產生收入和利潤。然而，早期跡象表明，這些收入和利潤可能無法產生，恐導致估值下調。報告寫道：「儘管大型科技股仍然非常受歡迎，投資者對這些大型科技股的投資回報表示不確定」。

高盛指出，在與市場參與者的對話中，擔憂已經開始蔓延。而且根據其追蹤的一項衡量標準，目前僅 5% 的公司使用AI來生產商品和服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財