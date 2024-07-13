AI在股市的主導地位何時消退？高盛曝1關鍵

全球迎AI浪潮，相關概念股股價走揚。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI概念股股價飆升，輝達和微軟等公司推升股市創新高。高盛提醒，倘若這些科技企業想要維持高股價，最終需要在投入巨資後拿出成果。

《商業內幕》報導，高盛指出，過去四個季度，亞馬遜、Meta、微軟和Alphabet共投入 3570 億美元，用於資本支出和研發，很大一部分被分配給AI。

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有鑑於此，高盛分析師 Ryan Hammond等人所出具的報告正密切關注收入下調問題，以尋找 AI 支出未帶來回報的跡象。若回報沒有實現，預計市場最大領導者的股票將遭受損失。

報告指出，超大規模企業最終將被要求證明其投資會產生收入和利潤。然而，早期跡象表明，這些收入和利潤可能無法產生，恐導致估值下調。報告寫道：「儘管大型科技股仍然非常受歡迎，投資者對這些大型科技股的投資回報表示不確定」。

高盛指出，在與市場參與者的對話中，擔憂已經開始蔓延。而且根據其追蹤的一項衡量標準，目前僅 5% 的公司使用AI來生產商品和服務。

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