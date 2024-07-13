外媒：若錯過輝達 改買台積電理由是鐵定的

台積電憑藉持續創新的文化在競爭中保持領先地位。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多投資者錯過令人難以置信的輝達飆股，而目前台積電漲勢強勁股價走高，是否可以進場？股票市場投資和研究媒體The Motley Fool報導指出，投資台積電的理由是鐵定的（ ironclad），因為台積電與輝達受益於同一波AI浪潮，但也更加多元化，並且即使在GPU需求下降的情況下，台積電也將受到保護。

台積電是全球最大的代工晶片製造商，意味著它從其他企業獲取設計並進行製造。台積電憑藉持續創新的文化在競爭中保持領先地位，這從它持續的晶片技術變革中看出。儘管3奈米晶片在2023年第3季才投入生產，但將很快就成為台積電總收入的很大一部分。

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儘管3奈米晶片在市場上相對較新，但台積電已在開發下一代2奈米晶片，預計將於2025年某個時候上市，國際媒體圍繞這些討論已經令人印象深刻。

台積電管理階層也在會議上表示，2奈米晶片的需求已經高於3奈米或5奈米晶片的推出。這可能是因為2奈米晶片注重效率，這對於使用輝達製造的數千個GPU創建人工智慧 （AI） 模型的公司來說，更是一筆巨大的成本。

隨著改變遊戲規則的產品（3奈米和2奈米製程）即將上市，投資人應有充分的理由長期持有台積電股票。

此外，台積電也看到對AI相關晶片的巨大需求。未來5年，預計細分市場的收入將以50%的複合年增長率成長。AI晶片將佔台積電收入的20%以上，這是巨大的成長，預示著台積電強大的未來。

至於短期的成長動力，台積電應該會看到最大客戶蘋果的巨大推動。過去3年，蘋果營收分別佔台積電總營收的26%（2021年）、23%（2022年）及25%（2023年）。隨著Apple Intelligence的發布，由於此功能僅適用於最新一代的手機，因此它應該會引發升級週期，這對台積電非常有利。

這些引人注目的因素，預期將推動台積電的股價在未來幾年內繼續走高；而未來幾個季度，台積電的財務狀況也相當看好。

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